La Salvatore lascia la giunta di Avezzano, è parte la caccia al sostituto

Avezzano. L’assessore Salvatore lascia la giunta comunale e parte il toto nome per il suo sostituto. Nei giorni scorsi l’assessore Angela Salvatore, con delega alle Politiche Agricole, Sport e Tempo Libero, Politiche Giovanili, Politiche Abitative, Tutela degli animali, Servizi Demografici ed Elettorali, Protezione Civile, ha presentato le sue dimissioni dalla giunta De Angelis. La Salvatore era uno degli assessori che ha resistito ai rimpasti e all’Anatra zoppa.

Non è chiaro ancora cosa sia accaduto e soprattutto cosa l’abbia spinta a scegliere di lasciare la giunta comunale. Probabilmente alla base ci sono dei dissapori tra il gruppo di Forza Italia, al quale l’assessore è legata, e il primo cittadino che sta prendendo le redini del partito in città. Nonostante le imminenti ferie di Ferragosto il palazzo comunale è quindi in fermento per la nomina del sostituto che dovrà arrivare nelle prossime ore. Tanti sono i nomi che già si vociferano, uno su tutti quello dell’ex assessore Fabiana Marianella già in giunta con il primo cittadino Gianni Di Pangrazio.

La Marianella, molto legata all’ex vicesindaco Nando Boccia, potrebbe rafforzare implicitamente anche la maggioranza andando a rappresentare quell’ala dell’opposizione che ha preso le distanze dal gruppo di Di Pangrazio. La Marianella, che aveva curato i settori delle Politiche giovanili, creatività e innovazione, pari opportunità, Suap, commercio, industria e artigianato, tutela dei consumatori, fiere e mercati, pubbliche affissioni, rapporti con l’Europa, era stata lanciata anche come candidato sindaco di Massa d’Albe ma poi ha fatto un passo indietro.