La sala consiliare del municipio di Tagliacozzo ospita il concerto di Natale sotto la guida del maestro Poggiogalle

Tagliacozzo. Per festeggiare i suoi 25 anni, con il patrocinio del Comune di Tagliacozzo – assessorato alla Cultura, l’associazione “Amici del festival Internazionale di Mezza Estate” offre, domenica 23 dicembre alle ore 18.00, il Concerto di Natale nella sala consiliare del municipio di Tagliacozzo, in collaborazione con l’associazione “Don Gaetano Tantalo”.

Luigi Poggiogalle dirige i Solisti dell’Orchestra “L’Anello Musicale” e il soprano Sabrina Cortese. In programma musiche di Michele Biki Panitti, Giovanni Battista Pergolesi, Johann Sebastian Bach e Alessandro Scarlatti.

Ecco il programma:

Michele Biki Panitti “Meditazione”, “Deum De Deo” da Credo in mi minore, “Esurientes” da Magnificat

Giovanni Battista Pergolesi Salve regina in do minore, Antifona per soprano, archi e continuo



Johann Sebastian Bach Air dalla Suite n. 3 in re maggiore per orchestra BWV 1068

Alessandro Scarlatti, Cantata pastorale per la nascita di Nostro Signore “O di Betlemme altera” in la maggiore per soprano, due violini, viola e basso continuo