La saggezza nel Forex trading: tirati fuori dalle brutte operazioni

Una volta impostata la tua strategia di trading, i tuoi grafici sono a posto, hai guardato le notizie e sei pronto a muoverti nella giornata di negoziazione di oggi, cosa puoi fare per mantenerti sulla buona strada? Una risposta è il tuo broker. Un buon rapporto di lavoro con il tuo broker può aiutarti a rimanere in linea con le tue operazioni di scambio. Ma una volta ogni tanto ti viene voglia di andare oltre il tuo stile e la tua strategia di trading e buttare i soldi in una cattiva operazione di scambio. Perché farlo e come fermarti? Anche se è contrario a qualsiasi forma di saggezza, succede. Ecco alcuni dei motivi per cui potrebbe accaderti.

Noia Totale

Una delle più grandi insidie del trading nel forex è la noia che si può sperimentare tra le varie operazioni. Come ti è capitato, può essere dolorosamente noioso sedersi davanti al tuo computer in attesa di una rottura o di qualche evento di notizie che faccia scattare qualche azione. La pazienza è tua amica qui. Prova a tirarti fuori da una stupida operazione di trading pensando a cosa potresti fare con i soldi che molto probabilmente andrai a perdere. Pensa ai modi in cui puoi trarre profitto da quel denaro piuttosto che buttarlo via su un brutto scambio che non si adatta al tuo stile di trading. Visto che a questo punto ti rendi conto che si tratta di un’operazione non buona, puoi pensare alle conseguenze e rinunciare.

Pressione Finanziaria

Il risultato di un qualche tipo di pressione è un’operazione andata male. Cercare di arricchirsi velocemente a causa delle crescenti esigenze finanziarie è una di quelle pressioni. Tieni presente che il trading di forex non è come comprare un biglietto della lotteria in cui getti i tuoi soldi in una causa che sicuramente perderà. Le probabilità sono contro di te in entrambi i casi. Questo non è un lancio di dadi per scoprire se vinci o perdi. Per vincere, c’è una logica specifica che va di pari passo con il trading. Hai fatto i compiti, hai sviluppato la tua strategia e l’hai persino testata. Non buttare tutto al vento in un’operazione stupida. Fidati di te stesso, abbi fiducia nella tua strategia di trading e continua ad avere un atteggiamento vincente piuttosto che uno di sconfitta.

Obiettivi Fuori Portata

Se i tuoi obiettivi di trading sono troppo alti, potresti sentirti frustrato. Non lasciare che questa frustrazione ti porti ad effettuare una brutta operazione di scambio nella speranza di vincere. Hai a disposizione l’esperienza per sapere che molto probabilmente non guadagnerai niente da un brutto scambio. Oltre alla perdita effettiva nel tuo conto di trading, ti costerà denaro in commissioni al tuo broker. Abbassa i tuoi obiettivi in modo che siano abbastanza realistici da poterli raggiungere, quindi aumenta gradualmente il test.

In breve, fidati del duro lavoro che hai fatto per arrivare a questo punto e non buttarlo via per effettuare una brutta operazione di scambio!