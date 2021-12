La Saes chiude positivamente l’anno e annuncia nuovi obiettivi, stabilizzerà 8 dipendenti

Avezzano. La Saes chiude positivamente l’anno e si prepara a stabilizzare 8 dipendenti. Nei giorni scorsi il direttore del sito di Avezzano, Cesare De Cesare e il direttore delle risorse umane, Massimo Iacone, hanno incontrato i rappresentanti sindacali di stabilimento e le organizzazioni sindacali per fare un bilancio del 2021 e per annunciare gli obiettivi per il 2022.

“I numeri che sono usciti fuori dalla riunione, ovvero il bilancio dell’andamento dello stabilimento di Avezzano, per il 2021 e le prospettive per il 2022, sono tali da poter dire con fierezza che, tutti i lavoratori hanno dato tanto, in risposta alle richieste di un mercato sempre più esigente”, hanno precisato i rappresentanti di Fim – Cisl, Fiom – Cgil e Uilm – Uil, “oltre 57 milioni di euro di fatturato raggiunto, contro i 47 previsti all’inizio dell’anno, 3.7 milioni di euro d’investimenti, già deliberati per il 2022 tra infrastrutture e macchinari, 8 lavoratori che passeranno a tempo indeterminato e la graduale riassunzione degli altri lavoratori interinali, alla ripresa delle attività lavorative del 2022”.

Secondo le organizzazioni sindacali “i risultati raggiunti sono frutto di relazioni costruttive improntate al reciproco rispetto e degli accordi stipulati a partire dal 2009 tra le rsu e la dirigenza. Di recente, inoltre, è stato sottoscritto anche l’accordo per i prossimi tre anni, di un crescente premio di risultato, in assoluto il più alto siglato nel nostro territorio”.