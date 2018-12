La sacerdotessa maudite del rock canta in cattedrale, applausi al concerto di Patti Smith ad Avezzano (Gallery)

Avezzano. Look in classico, inconfondibile, da rocker anni 70, con giacca nera al maschile, gilet e un tau francescano al collo. Così Patti Smith, all’anagrafe Patricia Lee Smith, è salita sul palco della cattedrale di Avezzano in occasione di un concerto per molti versi storico.

“E’ un piacere essere qui stasera, grazie a tutti”, ha detto la cantautrice e poetessa statunitense per poi cominciare subito a cantare, interpretando anche alcuni dei suoi grandi successi, come People have the power, Wing, Ghost, ma anche New Jerusalem, Peacable, Jackson, fino al popolarissimo Because the night. Sempre affiancata da Tony Shanahan, suo partner nella tournée “Words and music 2018”.

La cattedrale di Avezzano era gremita con fans arrivati anche da fuori per assistere allo show di una delle icone del rock mondiale. Una musicista capace di sopravvivere al succedersi delle mode e al trascorrere le tempo, la cui influenza su decine di musicisti è stata ed è tutt’ora incomparabile.

La 19esima edizione del concerto di Natale ha presentato un’artista amata dal pubblico di tutte le generazioni e gli applausi degli spettatori sono la conferma. La cantautrice ha voluto omaggiare la figura di Pierpaolo Pasoli e lo spezzone di uno dei suoi film, “Dal vangelo secondo Matteo”, ha aperto la manifestazione.

(Foto Silvia Salvatore)