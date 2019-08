L’A.S.D Team Centro Italia di Collelongo avvia la partnership con la Società Pescara Calcio

Collelongo. L’A.S.D. Team Centro Italia ha annunciato la partnership con la Società Pescara Calcio. La dirigenza e tutto lo staff sono lieti ed entusiasti di annunciare la formazione del nuovo progetto Pescara Calcio Academy nella splendida cornice del comune di Collelongo. Tale progetto ha tra i suoi obiettivi l’avvicinamento di una realtà professionistica verso il mondo dilettantistico, offrendo così a tecnici, dirigenti, genitori, ragazzi e bambini l’opportunità di trovare un interlocutore di alto profilo.

Le lezioni e il programma ,verranno supportate dallo staff di lavoro “Delfino Pescara”, il quale prevede la formazione dello staff, attraverso incontri ed esperienze in campo, e dei bambini/ragazzi grazie alle esperienze che si presenteranno durante il corso delle stagioni sportive.Il progetto è un’opportunità di crescita per tanti bambini e ragazzi e ma anche per le famiglie che avranno un ruolo importante nel sostenere la crescita dei loro figli attraverso l’interscambio di feedback con la società, la quale sarà seguita in ogni passo da un grande realtà come quella del Pescara Calcio.

Ufficialmente le lezioni partiranno da lunedì 2 Settembre e da mercoledì 4 settembre i tecnici del Team Centro Italia saranno affiancati dallo staff tecnico del Pescara Calcio. Per tutto il mese di settembre l’allenamento sarà gratuito per tutti i bambini e le bambine.

Qui di seguito i contatti: Info segreteria 392-9715668 Coordinamento tecnico 380-4515384