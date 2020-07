La rivoluzione plastic free della Gelateria Duomo: passaggio al compostabile per coppette, cucchiaini, cannucce e vaschette

Si dice che le più grandi rivoluzioni inizino sempre dai piccoli gesti. E’ per questo che la Gelateria Duomo L’Aquila-Avezzano ha deciso di portare avanti una sfida- partita già dallo scorso anno- che vede come obiettivo ultimo il totale passaggio al compostabile e biodegradabile.

Un atto che non pretende di cambiare completamente il corso degli eventi dall’oggi al domani ma che, senza dubbio, contribuirà a sensibilizzare le coscienze di tutti e prendere parte a un percorso mondiale che punta al rispetto del nostro pianeta.

Il maestro gelatiere Francesco Dioletta ha sempre dimostrato nel corso degli anni di abbracciare cause che riguardassero la sostenibilità ambientale. Un primo passo verso questa direzione c’è stato con la realizzazione del laboratorio centralizzato, concepito con attenzione al risparmio energetico. E’, infatti, dotato di un impianto fotovoltaico da 40 kW per la produzione di energia elettrica e un impianto di raffreddamento acqua a circuito chiuso con un’economia del 100% dell’acqua per il raffreddamento impianti frigoriferi a condensazione dei macchinari di produzione.

Il passaggio al compostabile e biodegradabile- che sta prendendo forma insieme alle altre numerose novità dell’estate 2020 – è quindi un’altra conferma dell’interesse e dell’impegno che questa realtà ripone su tematiche di così rilevante importanza.

“La nostra è una gelateria che manifesta pieno rispetto per le materie prime che utilizza. Ci è sembrato quasi logico, quindi, avere un particolare riguardo anche per l’ambiente. Questo tipo di iniziativa è partita gradualmente: lo scorso anno abbiamo sostituito le coppette di plastica che venivano utilizzate per servire il gelato e lo yogurt e quest’anno stiamo arrivando alla quasi totalità del materiale che offriamo ai nostri clienti: bicchieri per frappè, cannucce e cucchiaini. Stiamo, inoltre, mettendo a punto una soluzione per le vaschette da asporto che ci piace molto”.