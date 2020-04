La rivoluzione nella comunicazione: le aziende e il rapporto con i social

La comunicazione negli ultimi anni è stata protagonista di una vera e propria rivoluzione. Non stiamo parlando soltanto di quei processi comunicativi che interessano il pubblico, ma anche fra i privati. Le stesse aziende hanno capito l’importanza di questo grande rinnovamento e hanno saputo adattarsi, sfruttando diverse strategie, per far fronte ai loro modelli di business. Il digitale è ormai diventato parte integrante delle aziende, che sempre più si rivolgono ai professionisti del web marketing, per avere l’opportunità di ampliare il loro raggio d’azione. In maniera particolare ci si rivolge sempre di più ai social network, considerando che molti utenti passano molte ore al giorno proprio ad interagire tramite le reti sociali.

Il rapporto dei giovani con i social network

Si tratta di tendenze sempre più affermate, soprattutto quella di utilizzare le web app da parte dei giovani, anche quando si tratta dell’interagire attraverso i social network. Proprio i più giovani sono alla base di questo processo di rivoluzione, che sta cambiando il modo di intendere le reti sociali.

Per esempio i ragazzi che hanno un’età inferiore ai 25 anni, come risulta dai dati emersi dalle ultime indagini sull’argomento, preferiscono di gran lunga reti sociali come Instagram.

Su questo social network si fa sentire sempre di più l’importanza dei cosiddetti influencer ed è un meccanismo che possono utilizzare anche le aziende per farsi conoscere di più. Spesso gli influencer più famosi e più gettonati riescono a raggiungere migliaia di visualizzazioni in pochissimi minuti.

Se si riesce a comunicare in maniera efficace attraverso questi canali, si può rendere l’esperienza dell’acquisto più accattivante e quindi si riescono a realizzare sicuramente più vendite di prodotti e di servizi.

Il fenomeno della multicanalità

Il web marketing, che considera molto importanti i social network, dà molta rilevanza alla multicanalità. Infatti oggi per un’azienda non si dimostra più utile comunicare soltanto attraverso un canale. Per esempio non può risultare utile comunicare soltanto attraverso il sito web aziendale.

Quindi ecco perché si ricorre a degli altri strumenti, come per esempio i social network, e, se un’azienda ha un sito web, non si può fare a meno di creare una pagina Facebook corrispondente.

Oppure per esempio gli esperti di web marketing consigliano di creare un canale YouTube o un’applicazione pensata appositamente per i dispositivi mobili, visto che oggi molti utenti usano il loro smartphone o il loro tablet per connettersi ad internet.

La crescita nell’uso dei video

Social network sì, ma che cosa condividere come contenuti principali nelle reti sociali? Non si bada soltanto più alla significatività che possono avere i contenuti scritti, ma per esempio acquistano molta importanza come forma di comunicazione sui social le condivisioni di video.

Spesso i social network si basano su nuove forme che vedono la condivisione di filmati legati soprattutto all’ambito dell’intrattenimento. E proprio in questo settore sono molte le aziende che si dichiarano pronte ad investire molto denaro. Il settore fa muovere un giro d’affari pari a milioni di dollari.

I video poi possono trovare una perfetta integrazione con le stories, ormai sempre più diffuse in social network anche popolari, come per esempio Facebook. Le ultime indagini sull’argomento mettono in evidenza che per la prima volta le stories sono in grado di superare i post tra i contenuti ritenuti più fruiti.

Imparare ad utilizzare lo strumento garantito dalle stories appare fondamentale per avere la possibilità di interagire più in maniera diretta con gli utenti, di personalizzare le esperienze fornite e di mettere in atto strategie di web marketing che possano portare a dei risultati sicuri.

Le forme di comunicazione ormai attraverso i social sono davvero tante: la strategia giusta è trovare quella più adatta al proprio target di riferimento.