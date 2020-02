La ristrutturazione della rete idrica del Fucino è realtà, impegnati 350mila euro per i lavori

Avezzano. Sì ai lavori per la ristrutturazione e l’ammodernamento del sistema irriguo della Marsica. Il vicepresidente della Regione e assessore delegato Emanuele Imprudente ha annunciato che il dipartimento Agricoltura ha approvato l’atto di impegno di spesa per un totale di 350mila euro per gli interventi approvati con legge regionale n. 39/2019.

Si tratta del contributo al Comune di Trasacco per interventi pari a 250mila euro e del contributo al Consorzio di bonifica Ovest per interventi straordinari alla rete idrica del Fucino per la somma di 100mila euro in favore del Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri-Garigliano.

Per Trasacco il contributo a titolo di compartecipazione riguarda i lavori urgenti necessari per la ristrutturazione dell’opera architettonica denominata “Tre Portoni”, previa sottoscrizione di uno specifico accordo operativo tra il Comune di Trasacco e il Consorzio di Bonifica Ovest Liri-Garigliano.

Per il Consorzio, invece, si tratta della realizzazione di interventi infrastrutturali di ammodernamento ed efficientamento della rete di distribuzione idrica a servizio della Marsica orientale, nonché il dragaggio e la pulizia del fondale del bacino artificiale posto a monte dell’opera di presa situata sul fiume Giovenco nel Comune di Pescina