La ristorazione del futuro sarà così? cosa ci aspetta dopo la riapertura?

Avezzano. L’emergenza Covid 19 ha già segnato il passo storico e con uno stop alle abitudini conviviali, quelle per le quali val bene l’occasione di cambiarsi e per trascorrere serate e momenti di relax con amici, colleghi.

Le relazioni sociali, diciamolo chiaramente da che mondo e mondo si sono svolte sempre a tavola. Dalla politica, strategie societarie, pause veloci, momenti spensierati, amore, e molto altro. La tavola celebra un pò la vita di ognuno di noi per il gusto dei cibi, dei vini e con l’esaltazione dell’anima per lo stare insieme.

Questa difficile situazione che si sta vivendo in tutto il mondo, ricade però inesorabilmente sulla testa di ciascuno di noi, sia in qualità di fruitori di servizi che per quanto riguarda la gestione dei locali. Ed ecco che la scure del Covid con le nuove prescrizioni rischia di mettere in seria difficoltà determinate attività di bar, ristorazione, pub, bistrot. Sono allo studio già determinate forme per riprendere la marcia e fare i conti però con gli obblighi di guanti e mascherine.

Cosicchè sono così come vediamo in foto i nuovi momenti di relax con i quali dovremo condividere? Barriere di plexigas parafiato ovunque. Come un dialogo in carcere insomma. E con tante limitazioni, la mascherina, e la difficoltà espressiva e degustativa e tanto altro.

L’uomo ha paura di ciò che non conosce, ma quando lo conosce lo fronteggia e poi si abitua. Certo è che per diverso tempo prima di poter tornare ad una normalità relativa, si dovrà pur vivere e quindi ci si dovrà adattare.

La difficoltà maggiore è per i gestori che specialmente per quelle casistiche in cui gli spazi non siano molto ampi per disporre i tavoli distanziati. Ma anche in questo caso, meno gente minori introiti ma stesse tasse?

I comuni dovranno rivedere la tassa rifiuti, non si può dover pagare per 100 metri quadrati quando se ne possono sfruttura meno della metà in termini di incasso.

E poi cambierà anche il modo di relazionarsi, con le distanze infatti il deterrente è sempre in agguato. E se si beve un pò troppo tra una tolta di mascherina e l’altra? Si rischia la perdita di lucidità e anche di capacità quindi per pensare alle distanze da mantenere. Una situazione complessa dunque. Ebbene tra un plexigas e l’altro comunque qualche cena ci scapperà ancora!