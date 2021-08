La Riserva Naturale Zompo lo Schioppo vince il Traveller’s Choice di Trip Advisor

Morino. La Riserva Naturale Zompo lo Schioppo vince il premio Traveller’s Choice di Trip Advisor, un riconoscimento che celebra le aziende che offrono costantemente delle esperienze fantastiche a viaggiatori provenienti da tutto il mondo, dopo aver ottenuto ottime recensioni di viaggi su Tripadvisor negli ultimi 12 mesi, il premio è riservato al 10% delle migliori attrazioni di tutto il mondo.

“Congratulazioni a tutti i vincitori dei Travelers’ Choice Awards 2021″, ha detto Kanika Soni, Direttore Operativo di Tripadvisor, “so che l’ultimo anno è stato estremamente impegnativo per le imprese turistiche. Ciò che mi ha colpito è il modo in cui le aziende si sono adattate a queste sfide, implementando nuove misure di pulizia, aggiungendo linee guida sul distanziamento sociale e utilizzando la tecnologia per dare priorità alla sicurezza degli ospiti. I Travelers’ Choice Awards evidenziano i luoghi che sono costantemente eccellenti, offrendo esperienze di qualità più e più volte anche navigando tra le mutevoli aspettative dei clienti e nuovi modi di lavorare. Basato su un intero anno di recensioni da parte dei clienti, questo premio parla dell’ottimo servizio e dell’esperienza che hai fornito agli ospiti nel bel mezzo di una pandemia.”

Nell’ultimo anno la Società Cooperativa Dendrocopos, che gestisce i servizi della Riserva Naturale Zompo lo Schioppo, ha adattato i propri servizi all’emergenza Covid19: le aree sosta su prenotazione a numero chiuso hanno permesso di limitare le presenze al massimo della capienza consentita rendendone ancor più sicura la fruizione.

Grazie al contributo della Regione Abruzzo il Comune di Morino ha anche effettuato nuovi lavori sulle aree sosta che hanno permesso la realizzazione di nuovi spazi e servizi per i turisti. Anche in questo anno particolare le presenze sono state numerose, a testimonianza che il turismo montano, le escursioni e la natura incontaminata attraggono e affascinano, accolgono e richiamano quanti cercano tranquillità, aria pulita e fughe dalla quotidianità.

Un ringraziamento va soprattutto a tutti i fruitori della Riserva che scrivono continuamente recensioni e che fanno in modo che i servizi rispondano sempre di più alle loro esigenze.