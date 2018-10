La riabilitazione del paziente con ictus celebrale, se ne parla ad Avezzano con la Nova Salus

Avezzano. La Casa di Cura di Riabilitazione Nova Salus di Trasacco con la Professoressa Irene Ciancarelli dell’Università degli Studi dell’Aquila organizza il 9 novembre 2018 presso la sala convegno dell’Istituto Don Orione di Avezzano, il Convegno “La riabilitazione del paziente con ictus celebrale: comorbità ed indicatori di recupero funzionale”.

L’ictus cerebrale rappresenta la prima causa di disabilità nella popolazione adulta ed anziana determinando un

severo impatto sociale ed economico. I pazienti con stroke oltre ai deficit neurologici focali e/o globali presentano

frequentemente una serie di comorbidità e di complicanze cliniche che devono essere tempestivamente gestite per la loro diretta influenza sul raggiungimento degli obiettivi riabilitativi.

La gestione più opportuna ed efficace dell’ictus cerebrale è quella impostata da un’équipe multidisciplinare in grado di focalizzare il percorso riabilitativo con una presa in carico globale del paziente così da garantire la rieducazione

funzionale e ripristinare la migliore autonomia possibile in relazione al danno neurologico. La riabilitazione dell’ictus cerebrale deve garantire al paziente un percorso assistenziale ad hoc che tenga conto degli esiti del danno cerebrale e di tutte le comorbidità associate così da proporre un progetto e programmi neuromotori e cognitivi individuali e specifici.

In questa ottica è stato organizzato il Convegno in oggetto, accreditato secondo la normativa ECM con 8 crediti

formativi, per medici, fisioterapisti, logopedisti, psicologi, infermieri, terapisti occupazionali, così da fornire a tutte le figure sanitarie coinvolte in un percorso neuroriabilitativo un aggiornamento scientifico focalizzato sui pazienti con ictus cerebrale.