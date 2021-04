La Regione stanzia 1 milione di euro per la Cintarella, viabilità nella Marsica asset strategico

Trasacco. La viabilità nella Marsica rappresenta un asset strategico: questo il disegno alla base degli investimenti disposti dalla Regione e dalla Provincia per tutelare maggiormente le aree interne.

“La Provincia”, afferma il Consigliere provinciale con delega alla viabilità e all’edilizia scolastica, Gianluca Alfonsi, in quota Fratelli d’Italia, “già tempo fa aveva trasferito ai Comuni risorse economiche per la manutenzione e messa in sicurezza della Strada denominata Cintarella. Il tutto è finalizzato alla preservazione e miglioramento dei servizi da fornire ai cittadini, stella polare della nostra azione amministrativa”.

“La Cintarella, infatti, è una strada di proprietà comunale”, continua Alfonsi, “che ha come comproprietari i Comuni di Trasacco, Pescina, San Benedetto e Ortucchio: abbiamo, constatando le naturali difficoltà di gestione da parte dei comuni interessati, avviato il processo amministrativo teso alla provincializzazione della stessa, che non può essere lasciata in stato di abbandono – essendo anche stata luogo di incidenti mortali – a maggior ragione considerando che è l’arteria di collegamento con Telespazio, che rappresenta una eccellenza non solo per la Marsica, l’Abruzzo e l’Italia, bensì per il mondo”.

“Per gli interventi disposti dalla Regione, un particolare ringraziamento va al presidente Marco Marsilio, all’amico consigliere regionale Mario Quaglieri”, conclude, “col quale abbiamo lavorato sinergicamente, e al sottosegretario Umberto D’Annuntiis, per l’estrema sensibilità dimostrata verso la nostra Marsica”.

“Grazie alle risorse stanziate dalla provincia”, sottolineano i sindaci di Trasacco e Pescina Cesidio Lo Bene e Mirko Zauri, “abbiamo da tempo avviato e ultimato importanti opere di manutenzione e potenziamento della viabilità. Oggi bisogna fare un plauso al consigliere regionale Quaglieri, portavoce della Marsica in seno al Consiglio regionale, grazie alla cui costante capacità di ascolto ed attenzione si è riusciti, dopo anni, a stanziare importanti risorse – nell’ordine del milione di euro – a favore del nostro territorio”.