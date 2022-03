La Regione investe su LFoundry, ecco il progetto “LF_SmartFab” per il sito di Avezzano

Avezzano. La Regione investe su LFoundry e finanzia un progetto di ricerca e sviluppo. Una buona notizia per l’azienda più grande del territorio dove si producono memorie volatili. La giunta regionale ha dato il via libera all’accordo di Innovazione per la realizzazione del programma di investimenti in attività di ricerca e sviluppo denominato “LF_SmartFab”, promosso da LFoundry.

Si tratta di un’iniziativa coerente con gli indirizzi della Programmazione regionale in tema di sostegno alla ricerca e all’innovazione nonché alla Strategia regionale di Specializzazione Intelligente – RIS3.

La quota regionale di partecipazione al cofinanziamento del progetto è pari a ‪311.045‬,61 euro su un totale di investimenti sul territorio pari a ‪10.368.187 di euro in ricerca e innovazione per sostenere la competitività delle aziende abruzzesi nel medio periodo, nel settore applicativo “Fabbrica intelligente”.