La Regione deciderà sul nuovo impianto a biometano nella Marsica orientale, i Comuni si organizzano

Collarmele. La Regione Abruzzo dovrà decidere sul nuovo impianto per la produzione di biometano che dovrebbe sorgere alle porte di Collarmele e al confine con i territori comunali di San Benedetto dei Marsi e Pescina. Il progetto presentato dalla Biometano energy srl con sede a San Benedetto dei Marsi secondo il Via dovrà essere soggetto all’autorizzazione unica regionale.

I tre Comuni, quindi, che con i sindaci Antonio Mostacci (Collarmele), Quirino D’Orazio (San Benedetto dei Marsi) e Stefano Iulianella (Pescina), avevano già presentato nei mesi scorsi delle osservazioni in merito all’impianto non potranno più fare nulla in merito perché la palla è nelle mani della Regione Abruzzo.

“A breve organizzerò, in stretta collaborazione e sintonia con gli altri sindaci, un’assemblea pubblica rivolta a tutti i cittadini dei tre comuni”, ha commentato il sindaco di Collarmele Mostacci non appena appresa la notizia, “per comunicare lo stato delle cose e per valutare quale strada percorrere; tutto ciò al fine di garantire il massimo della sicurezza ambientale del nostro territorio”