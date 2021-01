La Regione boccia emendamento Crua, Piacente e Panei (Pd): altro schiaffo al territorio

Avezzano. “L’approvazione del bilancio regionale ha riservato non poche sorprese, ovviamente negative per il nostro territorio marsicano. La Marsica è sempre di più territorio di serie B per il Governo regionale del presidente romano Marsilio”. Questa la presa di posizione del Partito Democratico, nelle persone del segretario provinciale Francesco Piacente e del consigliere Lorenza Panei, in merito alla situazione marsicana.

“Nella sessione di bilancio che si è chiusa questa notte, infatti, la maggioranza di destra ha bocciato un emendamento del Pd, a firma del capogruppo Paolucci, per dotare il Crua di risorse economiche pari a 200.000 euro a copertura dei costi di funzionamento”, hanno continuato i due democratici, “una misura capace di dotazione finanziaria per un centro di eccellenza assoluta, avanguardia di professionalità e strumentazioni di ricerca avanzata. Un centro che potrebbe essere di grande utilità anche per far fronte alla crisi sanitaria, fornendo laboratori e strumenti di analisi, in particolare per processare i tamponi, tema di grande attualità.

Va ricordato che il Crua nelle settimane passate è stato utilizzato per il servizio di di rilievo tamponi “drive in”: anche per questo ci aspettiamo il sindaco di Avezzano, il quale fino ad oggi non è stato in grado di ottenere alcun risultato da Asl e Regione, faccia sentire la sua voce. Rifinanziare il Crua non è solo giusto ma opportuno e urgente.

La bocciatura dell’emendamento è un danno certo alle professionalità del centro di ricerca, un danno certo al territorio e al tessuto produttivo. Assicuriamo tutto il nostro impegno per restituire futuro al Crua e garantire il suo servizio alla Marsica”.