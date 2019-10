La raccolta differenziata diventa un gioco da ragazzi con Green Game, ecco le scuole che parteciperanno al progetto

Avezzano. Come in un quiz della tv, con suspense e frenesia nel dare le risposte a tempo, ma in realtà si tratta del progetto GREEN GAME che avrà inizio lunedì nelle Scuole Superiori Secondarie di II Grado della regione Abruzzo.

Il gioco permette agli studenti di apprendere le buone pratiche per il rispetto dell’ambiente partendo da una corretta raccolta differenziata. Green Game nasce da un’idea dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea proprio per arrivare al cuore delle giovani generazioni con modalità interattive molto vicine a loro. Il relatore Alvin Crescini, nella prima fase, avvia una lezione non frontale e molto dinamica per poi sottoporre le classi 1^ e 2^ ad un interessante e costruttivo test sull’argomento. La mattinata, con questo format, si ripeterà in oltre cinquanta scuole con un fitto calendario e i vincitori di ogni Istituto andranno alla Finalissima Regionale del 20 Dicembre al Teatro Circus di Pescara.

Lo staff martedì è stato accolto dall’Istituto di Istruzione Superiore Ettore Majorana. Gli studenti hanno raggiunto ottimi risultati, mantenendo sempre altissima l’attenzione.“Complimenti per questa iniziativa”, ha commentato la professoressa Valentina Grossi del Majorana, “I ragazzi sono stati fin da subito entusiasti. Mi ha colpito molto il silenzio e l’attenzione che hanno avuto per tutta la durata. Grazie è davvero una bellissima iniziativa da riproporre!”. “Sono davvero molto contenta ed entusiasta di come si sono comportati i nostri ragazzi”, ha proseguito la docente Antonella Autori, “La lezione è stata davvero molto interessante. Dovremmo prendere spunto anche noi!”

Le prossime tappe all’Aquila saranno mercoledì e giovedì nel Liceo Scientifico Bafile e nel Liceo Artistico Muzi. Venerdì e sabato si torna nelle Scuole di Avezzano, rispettivamente al Liceo Torlonia e al Liceo Bellisario e infine al Liceo Vitruvio e al Liceo Pollione.

GREEN GAME è patrocinato da Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e

da Regione Abruzzo. Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea sono Consorzi Nazionali no profit, nati per volontà di legge e si occupano su tutto il territorio italiano di garantire l’avvio al riciclo degli imballaggi raccolti dai Comuni italiani tramite raccolta differenziata. In Italia, mediamente, ogni anno, si producono circa 11 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio. Di questi, il sistema dei

Consorzi Nazionali ne recupera oltre il 78%, vale a dire 3 imballaggi su 4.

Tutte le informazioni e per le iscrizioni www.greengame.it e sulle pagine ufficiali di Facebook e

Instagram. L’iscrizione e la partecipazione sono gratuite!