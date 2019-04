La pubblica illuminazione di Avezzano sarà potenziata, ecco le strade interessate dagli interventi

Avezzano. Nuova pubblica illuminazione nel cuore di Avezzano. Dopo anni di proteste da parte degli utenti il centro giuridico del cittadino ha annunciato che i lavori saranno realizzati. E’ stato deliberato dal Comune di Avezzano un intervento per “Lavori di realizzazione di nuovi impianti di pubblica illuminazione”. Le strade interessate saranno via del pioppo, via degli Appennini, via Verga, via Scarlatti, via Leoncavallo, via lago di Garda.

“Numerose le istanze rivolte nel tempo al comune nelle quali i sottoscrittori nonché residenti in via in via del Pioppo e angolo via San Francesco rappresentavano la mancanza di pubblica illuminazione”, ha precisato il responsabile del centro, Augusto Di Bastiano, “i cittadini lamentavano innumerevoli furti nelle abitazioni e scarsa sicurezza per la pubblica incolumità specialmente nelle ore notturne.

Sono andate a buon fine anche le istanze fatte dai residenti di altre strade cittadine, infatti, ci sarà altra installazione di 3 pali in via Scarlatti, via Leoncavallo e via Lago di Garda; sempre legati alla sicurezza e per le stesse motivazioni di sicurezza pubblica sarà fatto l’ampliamento della pubblica illuminazione in via degli Appennini a San Pelino. Con lo stesso atto e stata anche deliberata la pubblica illuminazione in via Verga conseguenza dell’allargamento della sede stradale”.