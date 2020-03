La provincia visita l’istituto Galilei di Avezzano: focus su laboratori e su liceo musicale e coreutico

Avezzano. Il delegato all’edilizia scolastica della Marsica, Gianluca Alfonsi, si è recato all’Istituto Superiore “Galileo Galilei”, di Avezzano, per affrontare le principali problematiche che investono il plesso. Presenti i rappresentati d’Istituto e il vicepreside, Sandro Tuzi, per un proficuo e costruttivo momento di confronto che vuole una scuola moderna e al passo con i tempi, per offrire ai ragazzi della Marsica tutti gli strumenti e le migliori possibilità per inserirsi nel mondo del lavoro. Nel corso dell’incontro sono state affrontate le questioni relative all’efficientamento per il migliore utilizzo dei laboratori, riscaldamenti e servizi igienici ma anche l’impegno di riproporre l’istituzione del Liceo Musicale e coreutico, sezione musicale, presso l’istituto “G. Gallilei” di Avezzano, richiesta già approvata dalla provincia ma respinta dalla Regione Abruzzo a guida D’Alfonso.

“L’incontro”, dichiara il delegato provinciale Gianluca Alfonsi, “è il primo, tra quelli programmati nelle prossime settimane, per raccogliere tutte le tematiche inerenti la situazione delle strutture scolastiche della Marsica, ma anche l’opportunità di cogliere iniziative e progetti che i dirigenti intendano promuovere per il potenziamento dei vari indirizzi. Crediamo che la condivisione, la vicinanza e il confronto rappresentino le chiavi per lo sviluppo di questo territorio offrendo nuove possibilità per evitare lo spopolamento delle aree interne e il rilancio della città di Avezzano”.

Soddisfatto il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, per la costante presenza dell’Ente e le iniziative intraprese dal delegato, Gianluca Alfonsi e il consigliere, Roberto Giovagnorio.