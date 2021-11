La Provincia investe 180mila euro per una rotonda tra le strade Palentina e Cicolana

Magliano de’ Marsi. Approvato, con decreto del Presidente della Provincia dell’Aquila, il progetto per il miglioramento della funzionalità e delle condizioni di sicurezza attraverso la realizzazione di una rotonda a raso, nell’intersezione tra la Strada Provinciale n. 62 “Palentina” e la Strada Statale n. 578 “Salto Cicolana” Var/A, nel Comune di Magliano de’ Marsi (L’Aquila), per un importo progettuale complessivo, finanziato dall’amministrazione della Provincia dell’Aquila, pari a euro 180.000.

“Con questo intervento sarà risolto un annoso problema, in un punto di estrema pericolosità per gli utenti, dove sono avvenuti numerosi sinistri e finalmente oggi, la Provincia dell’Aquila, riesce a risolvere una problematicità segnalata da anni – dichiara il delegato alla viabilità, Gianluca Alfonsi – . Ringrazio per la fattiva collaborazione l’amministrazione comunale di Magliano de’ Marsi, nella precedente Sindacatura di Mariangela Amiconi e nell’attuale Sindaco Pasqualino Di Cristofano, testimonianza che l’opera di coinvolgimento e condivisione dei progetti, con le municipalità locali, conduce a una fattiva soluzione delle problematiche. Continua, dunque, il programma degli investimenti sulla viabilità nella Marsica per assicurare all’area una rete viaria sicura e funzionale. Abbiamo approvato, in queste ultime settimane, interventi per oltre un milione di euro, consapevoli che ci sono ancora situazioni di difficoltà da affrontare, derivanti da anni di abbandono e da una carenza di fondi e personale, a seguito della riforma ‘Delrio’ che prevedeva la soppressione delle Province. Negli ultimi quattro anni abbiamo lavorato per recuperare situazioni di insostenibile pericolosità ma anche nella prospettiva di partecipare al processo di sviluppo delle aree interne per evitare lo spopolamento dei piccoli comuni, ricchezza e patrimonio di questa Provincia”.

“Tanti i lavori realizzati nell’area della Marsica – dichiara il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso –, e molti ancora sono previsti, come stabilito negli ultimi decreti approvati, con progetti che saranno cantierati nei prossimi mesi. Ringrazio per tutto il lavoro svolto il delegato alla viabilità, Gianluca Alfonsi, il dirigente, Ing. Nicolino D’Amico e tutto il settore d’area della struttura organizzativa della viabilità provinciale”.

La Provincia dell’Aquila formalizzerà l’accordo di programma, finalizzato alla realizzazione della rotonda, con il Comune di Magliano de’ Marsi, quale soggetto attuatore dell’intervento. Il progetto sarà inserito nel programma triennale delle opere pubbliche anno 2021-2023, elenco annuale 2021-2022.