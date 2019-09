La Provincia delibera l’affidamento dei lavori sulle strade Dorsale Palentina e Circonfucense. Quasi un milione di Euro il valore degli interventi

L’Aquila. Sono stati affidati, questa mattina, i lavori per la sistemazione delle Strade Provinciali n. 89 “Dorsale Palentina” e la n. 22 “Circonfucense” per un importo totale di oltre 937.000 euro. In particolare la S.P. n. 89 prevede lavori urgenti per la ricostruzione del corpo stradale e il risanamento del movimento franoso al km. 17+200 per un importo parti a euro 228.412,70 oltre per gli oneri della sicurezza per € 22.210,18, lavori affidati alla Società Falone Costruzioni s.r.l. con sede in Teramo. Partiranno presto anche i lavori di risanamento del corpo stradale e messa in sicurezza delle protezioni marginali in tratti alterni sulla Strada Provinciale n. 22 “Circonfucense”, aggiudicati dalla Società Nuova Via s.r.l. con sede in Salerno per un importo pari a € 648.406,72 oltre gli oneri per la sicurezza che ammontano a € 38.723,42. I contratti sono stati siglati presso la sede della Provincia dell’Aquila, in Via Monte Cagno a L’Aquila, alla presenza del Segretario Generale, Dott. Paolo Caracciolo.

Superano, dunque, il milione di euro gli investimenti sulle strade affidati negli ultimi giorni dalla Provincia dell’Aquila, segno inequivocabile di un Ente che lavora ed è presente sul territorio, dichiarano i consiglieri della Marsica Alfonsino Scamolla, Roberto Giovagnorio e il consigliere delegato alla viabilità, Gianluca Alfonsi, un grande lavoro di squadra che ha avuto tra i protagonisti, fino a poche settimane fa, anche l’ex Vice Presidente, Alberto Lamorgese. La Provincia sta accelerando per rendere l’intero sistema viario efficiente e sicuro, percorso ogni giorno da migliaia di cittadini, studenti e lavoratori, un rinnovato sistema infrastrutturale necessario allo sviluppo economico, sociale e culturale delle aree interne.

La Provincia dell’Aquila, dichiara il Presidente, Angelo Caruso, sta rispettando il piano di programmazione delle opere pubbliche, dando piena attuazione alle necessità e alla domanda delle municipalità che, da anni, attendono questi interventi. L’attuale consiglio, che sarà rinnovato il prossimo 20 Ottobre, ha lavorato con impegno e responsabilità, curando principalmente i bisogni dei cittadini e delle comunità, oltre ogni appartenenza partitica ed è per questo motivo che li ringrazio, unitamente al lavoro dell’intero settore della viabilità, per quanto fatto in questi due anni di mandato.