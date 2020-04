La Protezione Civile di Tagliacozzo mette a disposizione dei cittadini presidi per favorire l’accesso al Bonus Famiglia

Tagliacozzo. Il Nucleo operativo Volontari Protezione Civile di Tagliacozzo ha dato la disponibilità alla Regione Abruzzo riguardo la disponibilità di attrezzature informatiche e spazi idonei in favore dei cittadini per l’accesso al contributo per l’acquisto di beni di prima necessità (Bonus Famiglia). Previo accordo telefonico, i cittadini possono recarsi presso la sede della Protezione Civile di Tagliacozzo dove è stata installata una postazione multimediale dedicata per la compilazione della

domanda sulla piattaforma on line per le domande del bonus famiglia.

Per prenotazioni chiamare il 3426267581 – 3492616936.

Orario Mattina 9.00 12.45

Orario Pomeriggio 14.00-19.00

Sulla questione il consigliere di opposizione, Maurizio di Marco Testa, esprime “ringraziamento per l’attività della protezione civile” ma allo stesso tempo lamenta la carenza di “informazioni al riguardo da parte dell’amministrazione comunale dato che sul sito dell’ente non è ancora stata inserita la necessaria visibilità riguardo a tutto ciò che riguarda il bonus famiglia. Non lo affermo per fare polemica ma perché spero venga fatto al più presto in modo da stare il più vicino possibile alle famiglie più bisognose”.