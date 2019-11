La proposta di Verrecchia: primarie per Avezzano, che siano i cittadini a scegliere il sindaco

Avezzano. “Ad Avezzano ci sono più candidati sindaci che candidati consiglieri. Legittimo, ma alcuni non avendo neanche materia prima, ossia voti, sperano di farsi candidare ad altri livelli. Non sarebbe male far scegliere Avezzano agli avezzanesi. Così, di sicuro, al solo annuncio di primarie qualcuno ( io già so chi !!!) si ritirerebbe a gambe elevate. P.S. Naturalmente chi perde le primarie dovrà candidarsi comunque in coalizione come consigliere”.

A dichiararlo è Massimo Verrecchia, attualmente capo della segreteria del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. “Una ipotesi per Avezzano, una possibilità di lavoro politico. Avezzano agli avezzanesi. Ebbene, visto che Avezzano e il centrodestra non possono più permettersi, a mio avviso, di sbagliare, non sarebbe male far scegliere dagli avezzanesi un proprio candidato. Come? Con le primarie. Per le condizioni in cui versa la nostra città, ed in questo momento storico, sarebbe salutare, a meno che non si voglia far scegliere il candidato in altri luoghi lontani dalla nostra città”.

“Non sarebbe male quindi far scegliere Avezzano agli avezzanesi. Così di sicuro al solo annuncio di primarie qualcuno ( io già so chi !!!) si ritirerebbe a gambe elevate. P.S. Naturalmente chi perde le primarie dovrà candidarsi comunque in coalizione come consigliere!”, conclude.