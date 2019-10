La Pro Loco di Magliano comunica l’apertura delle iscrizioni per la partecipazione ai mercatini natalizi. Ecco le informazioni di contatto

Magliano de’ Marsi. La Pro-Loco del comune marsicano comunica l’apertura delle iscrizioni per la partecipazione alla 4°edizione dei Mercatini di Natale, organizzati dalla Proloco di Magliano de’Marsi per i giorni 21 e 22 dicembre prossimi.

L’evento si svolgerà in piazza San Luigi Orione (ex serpentone) . Location perfetta,centrale,chiusa al

traffico per l’occasione,che con i suoi ampi portici, ripara e protegge dalle intemperie invernali.

Profumi di spezie, musiche natalizie, luci soffuse, colori e sapori avvolgono così, come un manto

caldo, la centrale piazza, dove una quindicina di espositori presentano ai visitatori i loro prodotti: dagli addobbi natalizi ai presepi in legno, dai preziosi ornamenti in pizzo agli artistici ricami.

Non mancano le tentazioni di gola con le numerose specialità gastronomiche salate e dolci come i

tipici Ciammellitti, le Coperchiole, la Pizza cò le Nuci ecc.ecc., il corroborante vin brulé e tanto altro

ancora.

Molteplici saranno le iniziative della Pro-Loco e delle varie associazioni maglianesi tra le quali l’immancabile polentata, canti, balli e tante sorprese.

INFO E PRENOTAZIONI: e-mail : prolocomaglianodeimarsi@gmail.com; 331-5621951 (Paolo); 347-6661190 (Beatrice); 388-958 5305 (Mirko)