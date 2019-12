La Pro Loco di Avezzano comunica il denso palisesto di eventi natalizi. Editoria, musica e arte culinaria la fanno da padrone

Avezzano. Gli occhi in questi giorni si riempiono di luci e vetrine sfavillanti, il Natale è davvero tra le feste la più bella dell’anno. La Pro Loco di Avezzano con la programmazione di “Eventi di Natale” rende ancora più magiche queste giornate della preparazione all’avvento.

Donani, dalle 15:00 alle 20:00, presso la sede di Via Corradini 75, si potrà partecipare a “Vino&Vinile”, un evento presentato dall’associazione “Altogradimento” di Gianni Iezzi e Mario Pisotta. L’incontro introduce il pubblico nella storia del vinile e, attraverso una degustazione aperta a tutti, lo stretto legame con il vino.

A completare l’interessante giornata, si potrà ammirare il progetto di arte figurativa “Rock Art”, a cura degli studenti del Liceo Artistico Bellisario. Interessante la conferenza che chiuderà la straordinaria giornata, che mira proprio a puntualizzare l’excursus nel tempo dei supporti musicali. La parola verrà data allo storico direttore di Radio Stella Walter Di Renzo, lo affiancheranno Paul Jockey dj, e Walter Anile, storico e commerciante di vinili.

Sabato, dalle 16:00 alle 19:00 lungo le strade di Avezzano uno straordinario evento con “Zampognari in Città”. Suoni inconfondibili che trasportano nella magia del Natale, ricordi di infanzia legati alla propria terra, come i profumi che avvolgono la memoria.

Inoltre, sabato e domenica, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00, nella sede della Pro Loco in Via Corradini, “Libriamo”, iniziativa editoriale con Aurelio Bramante, autore di “Storie napoletane…e d’Abruzzo”nel quale descrive in maniera dettagliata e talvolta cruenta il grave problema che rappresenta la camorra in Campania, al punto da spingere Giovanni, uscito dal carcere, ad accettare un impiego non esattamente legale nella società per il prosciugamento del lago del Fucino ad Avezzano e Roberta Bramante, autrice di “Della vita un sogno”, il poeta Giorgio Rafaelli con il suo lavoro “Il nostro debole apparire” diviso in tre sezioni – Transiti. A partire dalle 17:00 sarà possibile incontrare gli autori per una diretta presentazione dei loro lavori letterari.

Infine, domenica alle 18:00 nella Chiesa Madonna del Passo, il Concerto “Un canto di Pace”, a cura della Associazione Corale Polifonica “Avejanum” diretto dal M° Rosaria Legnini