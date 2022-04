La Primaria di Cerchio dà il benvenuto a Denis e Irina: palloncini, abbracci e un bagaglio di emozioni (VIDEO)

Cerchio. Tanti palloncini colorati, gialli e blu: sono i colori della bandiera dell’Ucraina. E poi le note di We Are The World a ricordare quanto possa essere bella la pace. Qualche abbraccio, sorrisi e tanta emozione.

Sono stati accolti così, questa mattina, Irina e Denis, i due bimbi ucraini tra i primi ospiti del centro di accoglienza di Cerchio, allestito nell’emergenza scoppiata con la guerra in Ucraina. Educati, composti e un po’ intimiditi dal nuovo ambiente, i due bimbi da oggi sono due nuovi studenti della Primaria che attualemente ospita circa 80 bambini, tra i residenti di Cerchio e Aielli.

A dare il benvenuto, oltre alle insegnanti e a tutto il personale della scuola, il sindaco di Cerchio Gianfranco Tedeschi, accompagnato dalla consigliera comunale con delega alla Scuola, Luana Cipriani e il sindaco di Aielli, Enzo Di Natale.

I due bambini sono stati tutto il tempo coccolati dall’abbraccio di Iryna Zubyk, una signora del posto, dal 2002 in Italia, in queste settimane al fianco della Fondazione dell’Ordine degli psicologi dell’Abruzzo, presieduto da Paolo Manfreda, che ha la supervisione di Clementina Petrocco. Sul posto, questa mattina, la psicologa Elisa De Foglio, vicina ai bimbi, per facilitare inserimento e integrazione.

Pochi minuti di accoglienza che hanno però restituito ai presenti un carico di emozioni indimenticabili, simbolo di un amore senza confini, che solo i bambini sanno dare.

In qualsiasi lingua parlino.