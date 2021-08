La prevenzione non va in vacanza, screening e controlli alla Di Lorenzo anche ad agosto

La prevenzione non va in vacanza. La casa di cura Di Lorenzo in questi difficili mesi è rimasta al fianco dei pazienti continuando a fornire, in linea con le disposizioni regionali e nazionali, servizi e prestazioni agli utenti. In molti, pur avendo screening e piccoli interventi in programma, hanno deciso di rimandare a causa dell’emergenza coronavirus interrompendo quel percorso di prevenzione consigliato da tutti i medici.

Proprio per permettere agli utenti di recuperare il tempo perso e di ricominciare a effettuare gli screening nei diversi settori della casa di cura la Di Lorenzo ha voluto ribadire attraverso una campagna mirata un concetto molto attuale e importante: la prevenzione non va in vacanza. Nei mesi di luglio e agosto, pur essendo periodo di vacanza, la struttura sanitaria di Avezzano sarà aperta e continuerà a erogare i servizi.

“Siamo stati aperti sempre”, ha commentato l’amministratore della casa di cura, Lucia Di Lorenzo, “l’estate la prevenzione non va in vacanza e la casa di cura è a disposizione dei propri utenti. Anzi questo è proprio il periodo giusto per effettuare alcuni test, alcune visite e alcuni screening che si tendono a rimandare nel resto dell’anno”.