“La prevenzione in comune”: a Pescina controllo dell’udito gratuito, tutte le info

Pescina. Ottobre e salute: in occasione del mese della prevenzione, il comune di Pescina incontra gli anziani con l’iniziativa “La prevenzione in comune”. Nella giornata di martedì 4 ottobre dalle ore 10 alle ore 13, all’interno del centro anziani di Pescina in piazza Mazzarino, verranno eseguiti gratuitamente esami audiometrici. “Con la preziosa collaborazione del centro anziani di Pescina, rivolgo a tutti i nonni, presenti e non gli auguri dell’amministrazione comunale”, scrive l’assessore al sociale di Pescina Luigi Soricone. Info: [email protected] – 3929055930.