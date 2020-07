La preside Patrizia Marziale va in pensione, meritato riposo dopo 42 anni di carriera

Tagliacozzo. La preside Marziale dà l’addio al mondo della scuola. Dopo 42 anni di servizio, tra insegnamento e dirigenza, Patrizia Marziale va in pensione. La tenace e intraprendente preside che nella sua lunga carriera scolastica ha lavorato a lungo sulla formazione del personale e quindi dei ragazzi sarà in servizio all’Istituto onnicomprensivo Andrea Argoli di Tagliacozzo fino al 31 agosto.

Classe 1957 laureatasi prima all’Isef e poi in Filosofia è stata tra i banchi di scuola per 42 lunghi anni trascorsi in parte nel nord Italia e in parte in Abruzzo.

Dirigente scolastica di numerosi istituti onnicomprensivi della Marsica, come Avezzano, Civitella Roveto, Tagliacozzo, rotariana e amante della filosofia, ha sempre puntato sulla valorizzazione delle peculiarità dei ragazzi attraverso attività, progetti e viaggi d’istruzione.

Le collaboratrici Mary Nacca, Tiziana D’Amore e la sua vice Maria Rosaria Savina, l’hanno voluta ringraziare con un simbolico dono a nome di tutta la scuola per quanto fatto per l’Istituto tecnico economico per il Turismo e per le altre scuole, per i suoi docenti, per gli alunni e per tutto il personale.