La preside Patrizia Marziale va in pensione, dal Comune di Sante Marie una targa di stima e gratitudine

Sante Marie. Il Comune di Sante Marie e tutta l’amministrazione hanno voluto conferire un riconoscimento di stima e gratitudine alla dirigente scolastica Patrizia Marziale alla luce del suo impegno fattivo e costante per la scuola per l’infanzia e la scuola primaria “Lombardo Radice” di Sante Marie. Il riconoscimento alla dirigente scolastica è stato conferito dal Comune di Sante Marie e dall’amministrazione comunale nel corso di una cerimonia in municipio in occasione del suo pensionamento.

“Grazie al suo sostegno costante”, ha spiegato il sindaco del paese, Lorenzo Berardinetti, “la struttura scolastica del paese è riuscita a crescere e a potenziare l’offerta formativa con l’introduzione del tempo pieno che è stata una grande opportunità non solo per la scuola ma per l’intera comunità di Sante Marie e di tanti progetti volti a potenziare e spronare sempre di più i nostri ragazzi”.

“A lei, ai suoi collaboratori e a tutti i docenti che nel tempo di sono succeduti nella scuola per l’infanzia e nella scuola primaria di Sante Marie va la gratitudine dell’amministrazione comunale che da sempre si è battuta affinché la scuola, fulcro vitale di un paese, non solo restasse aperta ma continuasse a crescere”, si legge nella motivazione incisa sulla targa consegnata dal primo cittadino, “va la gratitudine dell’amministrazione comunale che da sempre si è battuta affinché la scuola, fulcro vitale di un paese, non solo restasse aperta ma continuasse a crescere così come è avvenuto”.