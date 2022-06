La potenza della gestualità, giovani marsicani insieme per dare vita alla melodia: “musica per mano”

Avezzano. In occasione della Festa della Musica 2022, il progetto di inclusione sociale “Musica per mano” debutta in concerto domenica 26 giugno alle ore 19, presso il piazzale della chiesa di Madonna del Passo di Avezzano: sulle note dei ragazzi dell’ “Orchestra dei Ragazzi Senior”, per la prima volta tanti giovani della Marsica si troveranno a dare vita alla musica grazie alla potenza comunicativa della gestualità e dei movimenti del corpo.

Il concerto vede la partecipazione di ragazzi delle associazioni ANFFAS di Celano, AIPD Marsica insieme ai giovani del Coro di Azione cattolica, ai ragazzi della Consulta Acr e a quanti per libera adesione hanno aderito all’iniziativa. Entrambe le nuove realtà musicali appartengono all’Orchestra Giovanile della Diocesi dei Marsi e sono vincitrici dei bandi di progettazione sociale del Movimento dei Lavoratori di Azione Cattolica.