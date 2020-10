La porchetta campione d’Italia direttamente (e finalmente) a casa tua. Scopri come

Avezzano. Una fetta di porchetta selezionata 300 grammi proveniente da Suini Nazionali direttamente (e finalmente) a casa tua. E’ questa la novità inserita nella proposta di Elite Surgelati che, in collaborazione con Venditti Food consegnerà questo delizioso prodotto sulla porta della vostra abitazione.

Perché ordinarla.

La porchetta di Venditti – che qualche anno fa si aggiudicò il premio di migliore d’Italia – è un riferimento di gusto e qualità. La ricerca delle materie prime, il condimento realizzato con erbe aromatiche di montagna, la pratica di cucitura a mano dei maestri porchettari nonché la cottura lenta e a bassa temperatura hanno fatto sì che si caratterizzasse di una tenera consistenza in tutte le sue parti e una fina crosta esterna.

Preparazione.

Se vuoi ordinarla ma hai paura di non sapere come gestire la sua preparazione una volta a casa, Elite ti spiega la semplice e veloce procedura necessaria: “basta immergere il sottovuoto ‘integro’ per soli due minuti in acqua calda e la porchetta è pronta per essere servita e gustata”.

Ordinazioni.

Per i vostri ordini potete inviare un messaggio su whatsapp al 348.8861353 o chiamare al numero 0863.497011.

Per maggiori info, consulta il sito – sezione “offerte del mese” https://www.elitesurgelati.it/offerte-del-mese/

#adv #advertising