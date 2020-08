La poetessa Roberta Placida presenta la sua silloge ‘Animae Fragmenta’ a Tagliacozzo, ecco i dettagli dell’incontro

Tagliacozzo. Martedì 11 agosto alle 17.30, nella splendida cornice del Cortile dei Nobili del Palazzo Ducale di Tagliacozzo, nell’ambito degli eventi del Festival Internazionale di Mezza Estate, la poetessa Roberta Placida presenterà la sua raccolta ‘Animae fragmenta’, la silloge poetica vincitrice al Premio Internazionale Città di Cattolica, Pegasus Literary Awards – 2019.

“L’ispirazione poetica”, dice l’autrice nella introduzione al suo libro, “è per me la chiave di accesso al mio mondo interiore: racconto le mie emozioni e i miei sentimenti, sperando che nei miei versi anche altri possano emozionarsi e riconoscersi”. “Animae fragmenta è quindi una finestra sull’interiorità della Placida che nella poesia riconosce la medicina infallibile dell’anima ferita e il balsamo di ogni

lacrima che opprime il cuore. La poesia è”, quindi, citando ancora dall’introduzione

alla raccolta, “ordine nel caos di un’anima che anela alla pace, ma che ha occhi troppo grandi per non vedere le passioni in guerra che governano il mondo e la vita del singolo”.

Dialogherà con l’autrice, per condurre il pubblico nella conoscenza di questi attimi d’anima, la poetessa aquilana Alessandra Prospero.