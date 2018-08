La “pizzetta di Trieste” sbarca ad Avezzano, apertura prevista entro novembre anche con consegna a domicilio

Avezzano. La famosa “pizzetta di Trieste” sbarca ad Avezzano. Dopo Pescara, con ben tre punti vendita, Francavilla, Silvi Marina, L’Aquila, Fossacesia, Roma e Milano la pizzetta tonda arriva anche nella Marsica. L’apertura, come ci ha svelato in anteprima Riccardo Ciferni, titolare del marchio, è prevista tra la fine di ottobre e gli inizi di novembre a Piazza Risorgimento, in pieno centro cittadino.

“Sarà un locale interattivo”, dichiara Ciferni, “con connessione wifi, postazioni di ricarica per cellulari e schermi per seguire eventi musicali, ma la vera novità è la consegna a domicilio. Oltre alla pizzetta tonda verranno serviti anche fritti e gastronomia veloce ideali per la pausa pranzo”. “Insieme ad Avezzano”, continua il titolare del marchio, “la pizzetta di Trieste aprirà a Lanciano e Chieti entro Natale. Il 26 settembre verrà inaugurato un punto vendita a Sidney, mentre a metà ottobre quello di Dubai. Infine entro il 2019 la pizzetta tonda di Pescara aprirà i battenti anche a New York, Miami e Parigi“, conclude soddisfatto. All’esterno Trieste pizza è già presente con successo con ben due punti vendita a Londra e Madrid. La pizzetta tonda nasce a Pescara negli anni cinquanta dalle mani di Gabriele Ciferni nello storico stabilimento balneare “Trieste” e diventa subito famosa come “la pizzetta di Trieste”. Ma qual è il segreto di tanta bontà e tanto successo in Italia e nel mondo? Un mix di tradizione, innovazione e qualità negli ingredienti: dall’impasto semintegrale di farine italiane biologiche, ai pomodori da agricoltura biologica certificata uniti ad ingredienti sani rigorosamente autoctoni e selezionati. Trieste pizza ha recentemente ricevuto anche il riconoscimento di “Attività storica città di Pescara”. Federica Di Marzio