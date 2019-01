La più grande faggeta d’Europa completamente innevata, lo spettacolo marsicano conquista tutti

Cappadocia. La straordinarietà della faggeta più grande d’Europa completamente innevata conquista tutti. A fotografare la faggeta che si trova a Camporotondo, nel Comune di Cappadocia, è stato Ercole Wild di Montagne Selvagge che oggi ha effettuato un sopralluogo assieme Alberto Liberati, uno dei fondatori del Cammino dei Briganti e con il signor Loreto, che con le sue storie di montagna gli ha tenuto compagnia durante tutta la giornata.

In una sola giornata i tre hanno ripercorso le storie dei carbonai e visitato i luoghi in cui veniva prodotto il carbone, sono andati alla scoperta delle “calcare”, forni di origine antica per fare la calce, e hanno osservato il passaggio della lepre e della volpe.

Il team di Montagne Selvagge viaggia spesso tra i boschi ma, a loro detta, poche volte hanno avuto la fortuna di incontrare aceri secolari che al solo vederli donano energia, armonia, tranquillità e accoglienza: in alcuni puoi farti ospitare al loro interno e, con rispetto e silenzio, puoi percepire il loro calore. Non sono mancati, durante la giornata, gli incontri con le simpatiche arvicole e l’ammirazione per il leggendario Taxus baccata.

“Una mattina intensa di meraviglie ed emozioni“, scrivono su Facebook, “ritorneremo presto e ringraziamo il signor Loreto per le sue storie di montagna e il suo grande cuore”.