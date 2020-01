La pittrice Antonini riceve l’alta onorificenza artistica alla permanente città di Acri

Canistro. Nuovo riconoscimento per l’arte di Ale Antonini. La giovane pittrice ha ricevuto l’alta onorificenza artistica alla permanente dell’arte contemporanea italiana città di Acri, Cosenza. Alessia Antonini, nata ad Avezzano ma residente a Canistro, ha collezionato un altro premio per la sua pittura materica e contemporanea.

A palazzo Falcone e dei Principi Sanseverino da Bisignano le è stato attribuito un premio in argilla cotta realizzato dal maestro Tonino Gaudioso per una sua opera esposta alla mostra permanente dell’arte contemporanea. L’artista marsicana, che ha partecipato a numerose collettive d’arte e sarà presente con le sue opere alla XIII biennale d’arte Internazionale di Roma 2020 si è detta soddisfatta per l’ottimo risultato ottenuto.

“Il mio percorso artistico è iniziato da pochi anni, da un susseguirsi di sofferenze che la mia anima ha affrontato”, ha spiegato la pittrice, “quella più significativa è la vicinanza totale a una persona a me preziosa malata di Alzheimer. Ho sofferto moltissimo, ma è stato l’insegnamento più grande perché ogni giorno era uguale al giorno precedente. Era come ascoltare un disco rotto, come vedere e percepire ogni giorno, ora, minuto la regressione. Una sorta di involuzione dell’anima con cui condividevo il quotidiano mentre la mia anima si evolveva, guariva silenziosamente. Disegno spesso alberi per onorarla, ogni albero è lei”