La pioggia non ferma l’inaugurazione di “Magie di Natale”: emozioni per grandi e bambini

Avezzano. “Scende la pioggia ma che fa…” proferivano le parole di una famosa canzone e, infatti, nemmeno la pioggia è riuscita a togliere nulla all’atmosfera dell’inaugurazione di Magie di Natale. I più temerari, i più curiosi e soprattutto i più interessati hanno goduto delle note di “Oh holy night” interpretate dalla splendida voce del soprano Ilenia Lucci. L’accensione dell’albero, la musica e l’apertura del mercatino, non è mancato nulla.

Il ricordo dello scorso Natale svanisce e resta la gioia di percepire di essere finalmente liberi di girare tra le pagode natalizie, così ricche di oggetti realizzati artigianalmente con materiali di primissima scelta e qualità. Ogni stand è pronto ad accogliere il pubblico che può scoprire tante idee regalo per questo Natale. Decorazioni, pigottine e oggetti vari per decorare al meglio la vostra casa: ghirlande, candelabri, porta foto, cesti, vasi, vassoi e altro decorati con fiori e realizzati con pigne colorate e dipinti sul legno.

Composizioni floreali, centrotavola, rose fatte con gomma, gioielli in tessitura di perline con cristalli Swarovski. Poi ancora bottiglie, vasetti, quadri creati con pittura sul vetro e sassi naturali. C’è chi realizza rose, peonie, dalie, margherite e stelle di natale in velluto, feltro, raso per realizzare decorazioni fiorite che con eleganza e raffinatezza aiuteranno a creare la giusta atmosfera natalizia. C’è poi chi crea artigianalmente oggetti in resina come vassoi, acchiappasogni, portacandele, portachiavi e molto altro.

L’organizzazione di Magie di Natale, voluta dalla Amministrazione del Comune di Avezzano in collaborazione con Morelli Eventi e Abruzzo in Musica, ha voluto la presenza anche di un produttore regionale di olio e non solo. L’ azienda nasce nei primi anni ’60 e inizia a coltivare la vite e gli ulivi. Un prodotto che viene presentato al pubblico senza passare per cooperative, mediatori e rappresentanti. Si potrà degustare e acquistare olio, pasta (ottenuta con grano di propria produzione e senza l’utilizzo di glifosate e prodotti chimici), olio aromatizzato al limone.

Non mancano i presepi, le palline per gli addobbi e la bigiotteria realizzata con il fimo, una pasta polimera modellabile che prevede la cottura in forno diventando dura come ceramica. Per le donne, dalla bigiotteria per giovani a gioielli e ricami su abiti in embroidery e soutache, sarà una tappa imperdibile. Dalle pazienti ed esperte mani nascono calde creazioni di lana: scialli, cappelli, sciarponi, poncho. Poi una meritata sosta presso uno dei tanti punti ristoro, patatine di ogni tipo, arrosticini e quest’anno prelibatezze pugliesi anti dieta: arancini e tarallucci.

Leccornie gradite anche dai più piccoli che saranno accolti dagli elfi e dalle amate mascottes, dopo un suggestivo viaggio sul trenino che girerà, girerà fino a giungere alla casetta di Babbo Natale. Sarà proprio lui, da domenica 12, per ogni domenica, ad accoglierli e, soprattutto, ad aspettere le tantissime letterine che verranno imbucate nell’apposita cassetta per poi premiare la più bella ed originale.

LILT (Lega italiana della lotta contro i tumori) organizzerà in piazza, domenica 12 dicembre, dalle ore 10:00 alle ore 17:00, la IV edizione di “Un dono per un sorriso”, una raccolta di giocattoli e materiale scolastico per tutti quei bambini meno fortunati, per far giungere loro la gioia dei regali sotto l’albero.

Tanta musica sabato 11 dicembre con Dj set by Andrea e poi domenica tante attrazioni come la straordinaria danza aerea di Daniela Veneziano, senza dimenticare il piacere di poter volteggiare sulla pista di ghiaccio.