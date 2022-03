La Pinguino nuoto di nuovo a Riccione per i Criteria nazionali giovanili

Avezzano. Anche quest’anno si respirano entusiasmo e motivazione alla Pinguino Nuoto di Avezzano per la partecipazione di tre atleti della squadra nuoto ai Criteria Nazionali giovanili che si terranno dal 25 al 30 marzo allo Stadio del nuoto di Riccione. Si tratta della manifestazione più prestigiosa a cui può ambire un giovane nuotatore per quel che riguarda la vasca corta e per accedere ci sono dei tempi limite da rispettare, tanto che si selezionano i primi trenta ragazzi per ogni classe di età in tutta Italia.

“Quest’anno saremo presenti con tre atleti, due nella sezione femminile dal 25 al 27 marzo e uno in quella maschile dal 28 al 30 marzo”, ha spiegato il coach, Mario Paris, “Giorgia Fabiani, classe 2008, che con i suoi tempi fa l’en plein delle gare a cui è possibile partecipare, gareggiando in ben sei specialità e cioè nei 50,100 e 200 stile libero, nei 100 e 200 rana e nei 200 misti. Per l’anno 2009, Alessia Marconi, conquista i primi 30 posti in Italia e partecipa ai 400 stile libero. Mentre, per la sezione maschile, tra i primi trenta si piazza Gabriele Evangelista che parteciperà ai 100 e 200 farfalla”. Oltre a Mario Paris che accompagnerà le atlete, per la sezione maschile il coach che affiancherà Evangelista sarà Daniele Galliani.

“Siamo veramente orgogliosi dei nostri ragazzi”, ha dichiarato il direttore, Nazzareno Di Matteo, “la loro presenza ai Criteria nazionali testimonia il grande lavoro svolto dallo staff tecnico, dagli stessi atleti e dalle loro famiglie. Un impegno mai mancato e che nel 2018 ci restituì il podio più alto proprio ai Criteria, dove Alessandro Bianchi conquistò la medaglia d’oro nei 100 stile libero.

Nonostante il momento critico – conclude – la nostra società sportiva triplica la presenza dei nuotatori a questa nota manifestazione, dove si confronteranno tutti i tecnici e i giovani più interessanti d’Italia”.