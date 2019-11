La Piana del Cavaliere avrà una elisuperficie, Santangelo: passo avanti per velocizzare interventi di soccorso

Carsoli. “Con molta soddisfazione, essendone stato il proponente, il Consiglio regionale nella seduta odierna ha approvato all’unanimità un mio emendamento con il quale si assegna al Comune di Oricola un contributo straordinario di euro 50mila per la realizzazione di una elisuperficie”. È questo il commento del vicepresidente vicario del Consiglio regionale, Roberto Santangelo.

“Dotare il territorio della Marsica, specificatamente la Piana del Cavaliere, di una piazzola per consentire l’atterraggio dell’elicottero del 118 rappresenta un notevole passo avanti per velocizzare gli interventi di soccorso. Con i tecnici del servizio della protezione civile”, ha proseguito Santangelo, “è stato effettuato un sopralluogo nella zona ed è stato individuato un terreno pianeggiante, a ridosso dell’uscita autostradale, quindi facilmente raggiungibile dai mezzi su gomma, tale da permettere di contenere i costi per la sua realizzazione”.

“L’elisoccorso si è dimostrato in molte occasione l’unico mezzo di trasporto rapido, maneggevole, in grado di essere impiegato per le emergenze mediche in un territorio”, sottolinea il vicepresidente vicario del Consiglio regionale, “quale quello dell’Abruzzo interno, spesso impervio, caratterizzato da distanze maggiori dai nosocomi principali. Anche la chiusura dei piccoli ospedali che erano sparsi sul territorio, e le stesse caratteristiche orografiche dell’Abruzzo hanno reso i tempi di percorrenza via terra più lunghi per raggiungere le strutture ospedaliere di destinazione”. “L’auspicio è che il Comune di Oricola”, conclude Santangelo, “avvii speditamente la realizzazione della piazzola al fine di garantire un utile servizio alla comunità”.