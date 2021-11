La Pescheria di Happy Wok si prepara al Natale…e voi?

Siamo alle porte di dicembre e il pensiero è uno solo: cosa preparerò quest’anno a Natale? Anche se manca circa un mese a una delle festività più amate dalle famiglie, in realtà non è così lontano il giorno in cui ci ritroveremo indaffarati in cucina a pensare a come allestire al meglio i pranzi e le cene per gli ospiti.

Se andate alla ricerca di una soluzione comoda, veloce ma di qualità, Happy Wok è il posto giusto per voi. Ogni anno, il ristorante internazionale di Cappelle dei Marsi, cerca infatti di avvicinarsi alle necessità dei propri clienti, riuscendo a rispondere a svariate esigenze.

In occasione del Natale, ad esempio, il team ha pensato a una proposta che soddisferà tutti coloro che hanno voglia di festeggiare in casa con i propri parenti e amici mangiando pesce fresco e selezionato, proveniente dal nostro mare. La pescheria di Happy Wok, infatti, ha pensato di offrire il servizio di asporto che presenta ben due alternative.

Una è per chi vuole acquistare del pesce di qualità, riportarlo a casa e cucinarlo sui propri fornelli secondo le ricette che più preferisce. L’altra è invece per chi desidera acquistare il proprio pranzo o la propria cena preparati direttamente dagli chef in cucina.

Qualunque sia la scelta, la garanzia è sempre la stessa: potrete osservare e scegliere in tutta comodità i prodotti ittici del migliore pescato del giorno che vengono caricati ogni mattina dalle barche e trasportati in pescheria nonché acquistarlo nella consapevolezza di una elevata sicurezza, qualità e freschezza della materia prima.

Informazioni.

La pescheria Happy Wok è aperta tutti i giorni dalle 9.30 alle 21.30.

Contatti: 0863 451564

Via Tiburtina Valeria, km 111,500, 67068 Cappelle AQ

#adv #advertising