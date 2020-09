La pasticceria Carmignani raddoppia ad Avezzano: laboratorio innovativo dedicato al mondo gluten free

Proiettare una cultura culinaria lunga 70 anni in un’esperienza innovativa e unica nel territorio della Marsica. E’ questo l’obiettivo alla base della nuova formula gluten free lanciata dalla pasticceria Carmignani.

Un laboratorio rivoluzionario dedicato a 360 gradi al mondo della celiachia e guidato dall’esperienza di una realtà storica che affonda le sue radici nella città di Avezzano.

In seguito allo scoppio della pandemia, la nota attività commerciale ha ripreso il suo cammino non da dove tutto si era fermato ma da un gradino più in alto. I difficili mesi trascorsi non hanno infatti spento l’entusiasmo di un team che ha coltivato e dato vita a un progetto ambizioso.

Carmignani Gluten Free Bakery: la storia e l’offerta.

Dal dolce – biscotteria tradizionale, cornetti, pastarelle, torte di compleanno e altre sfiziosità – al salato – con pane e pizza di ogni tipo.

Un ampio ventaglio di ricette che va soddisfare il palato dei clienti dal momento della colazione, all’ora del pranzo, fino alla merenda.

L’idea nasce dalla “volontà di rispondere alle esigenze dei nostri clienti, di coloro che, in particolar modo, soffrono di intolleranze alimentari”, ci ha raccontato la pasticciera Anna Maria Scatena.

“Sono entrata a far parte del mondo glutee free in seguito alla mia esperienza personale: vivo infatti con tre persone che sono intolleranti al glutine da oltre 20 anni”.

“La mia cultura in questo ambito”, ha continuato, “è cresciuta ogni anno di più, sperimentando sempre ricette nuove per porporre ai miei cari una valida alternativa nel momento in cui si sentivano in difficoltà”.

“La nostra nuova realtà si concentra soprattutto sul gluten free ma verranno soddisfatte le richieste che riguardano anche altri tipi di intolleranze (senza lattosio, vegan etc)”.

Dietro alla nuova apertura c’è uno studio accurato in termini di reperimento della materia prima e metodologie d’uso dei prodotti. Il nostro punto di forza è la qualità: siamo andati alla ricerca di varie tipologie di farine certificate e abbiamo sperimentato quale fosse il giusto mix per raggiungere la ricetta che faceva al caso nostro.

“La decisione di aprire una sede distaccata rispetto alla storica pasticceria è dovuta semplicemente dalla volontà di garantire al cliente una massima sicurezza. Il laboratorio è stato creato appositamente con macchinari completamente nuovi per evitare qualsiasi tipo di contaminazione“.

“A dimostrazione della serietà e professionalità che ci contraddistingue a breve partirà una collaborazione con l’AIC (associazione italiana celiaci)”.

Gli obiettivi di Carmignani Gluten Free Bakery

“Siamo i primi a presentare sul nostro territorio una realtà di questo genere”, ha dichiarato Emilio Carmignani, che si occupa della gestione delle due attività commerciali, “macchinari e ricette innovative per portare una ventata di freschezza ad Avezzano e nella Marsica”.

Siamo soddisfatti del lavoro e dell’impegno che abbiamo dedicato a questa attività. Il nostro obiettivo è quello di ricreare l’antica pasticceria Carmignani con i suoi oltre 70 anni di attività e cultura in chiave gluten free. Vogliamo costruire un luogo in cui le persone si sentano tranquille come quando mangiano in casa propria e riconoscano in noi un punto di riferimento.

Inaugurazione Carmignani Gluten Free Bakery.

L’inaugurazione si terrà oggi domenica 13 settembre a partire dalle ore 18 in via Camillo Corradini, di fronte all’Antica Pasticceria Carmignani.

