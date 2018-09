La Passeggiata in bicicletta, torna il consueto appuntamento dell’associazione Madonna del Passo

Avezzano. Si rinnova anche quest’anno la consueta “Passeggiata in bicicletta“, organizzata dall’associazione culturale “Madonna del Passo”, giunta oramai alla sua quattordicesima edizione.

Il nome dell’iniziativa, “Giro delle sette chiese”, rende l’idea precisa del percorso cittadino studiato per pedalare in prossimità di alcune chiese del territorio, per poi ricevere il saluto del rispettivo parroco.

Al termine del giro in bicicletta, capitanato da Don Vincenzo, sarà in programma la Santa Messa che per l’occasione sarà celebrata sul piazzale antistante la chiesa della Madonna del Passo. Verrà distribuito poi un pacco ristoro per il pranzo e la famosa ciambella fritta, il tutto offerto dall’associazione culturale.

Ci sarà anche l’opportunità di partecipare ad una lotteria di beneficenza con in palio una bicicletta, anche questa offerta dall’associazione culturale, in collaborazione con Stefano Di Folco.

La partenza è prevista alle ore 09:00 di domenica 9 settembre, con inizio raduno e iscrizione gratuita dalle ore 08:00.