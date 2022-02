La parrocchia di San Rocco ad Avezzano si prepara ad accogliere don Andrea De Foglio, l’abbraccio di Pescasseroli

Avezzano. Giovedì 24 frebbraio, alle 17,30, nella chiesa di Pescasseroli, Don Andrea De Foglio, da sette anni alla guida della comunità del piccolo ma popolato paese di montagna, saluterà i suoi fedeli.

Don Andrea è stato trasferito nella parrocchia di San Rocco ad Avezzano, dove sarà accompagnato dalla comunità di Pescasseroli, il 28 febbraio.

Domani sera ci sarà per lui una veglia di preghiera per ringraziarlo per tutto quanto fatto in questi anni. Venerdì 25, invece, alle 17, il vescovo dei Marsi, monsignor Giovanni Massaro, presiederà la celebrazione eucaristica con la quale ci sarà l’emissione canonica di don Patrizio Ciccone, il nuovo parroco cui sarà affidata la cura di Pescasseroli.

Il messaggio di un parrocchiano

“Caro Don Andrea, queste parole di saluto e di arrivederci sono le parole che nessuno di noi avrebbe mai voluto pronunciare e mai avrebbe voluto ascoltare! E invece eccoci qui, nostro malgrado a pronunciarle e ad ascoltarle, increduli e frastornati come tutta la nostra comunità parrocchiale! Credevamo di aver passato i momenti difficili e pieni di fiducia avevamo ricominciato a sperare e a credere in giorni migliori. Ci siamo sbagliati e come un pugno nello stomaco, all’improvviso, è arrivata la notifica del tuo trasferimento. Ci dicono che bisogna andare avanti e noi lo faremo, ci dicono che cambiano i pastori ma la parrocchia rimane è vero anche questo. Ma nessuno potrà impedirci di continuare a fare quello che faticosamente abbiamo costruito insieme. Sei arrivato sette anni fa con l’entusiasmo di chi è chiamato ad affrontare una grande sfida. Lo hai fatto con dedizione, con discrezione e con impegno. Come il buon samaritano hai preso per mano la nostra comunità e hai contribuito a farla risvegliare e a farla rinascere. Rimarrà per sempre questo tuo bellissimo insegnamento, sei sempre stato il PARROCO di tutti!! Nonostante tutto e nonostante tette le bugie e le cattiverie che ti hanno riversato addosso, hai sempre avuto una parola buona per tutti. Questo non lo dimenticheremo mai! Grazie Don Andrea!”.

La lettera del consiglio pastorale di Pescasseroli per don Andrea De Foglio