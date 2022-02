La parrocchia di San Bartolomeo dice no alla guerra in Ucraina: il 2 marzo l’adorazione eucaristica

Avezzano. La parrocchia avezzanese della cattedrale di San Bartolomeo Apostolo dice no alla guerra. Le voci del parroco Don Claide Berardi, di Azione Cattolica, Agesci e delle comunità neocatecumenali, UNITALSI e Africa Mission Onlus si uniscono affermando: “Noi, associazioni, movimenti, gruppi e membri della parrocchia della Cattedrale dei Marsi, accogliamo l’appello del Santo Padre e ci uniamo alla preghiera della Chiesa universale per implorare da Dio il dono della Pace. Uniti all’insegnamento del Magistero della Chiesa, rifiutiamo il ricorso alla violenza e all’insensatezza diabolica della guerra. Mentre esprimiamo la fraterna e umana vicinanza ai popoli ucraino e russo, deploriamo ogni azione militare che invada, devasti e porti morte nel territorio di una nazione libera e indipendente nel cuore dell’Europa, le cui radici comuni affondano nella fede cristiana”.

“Qualsiasi ragione di interesse geopolitico ed economico, deve necessariamente privilegiare la via del confronto e del dialogo; la grazia tocchi il cuore e la mente dei responsabili degli Stati, affinché perseguano l’interesse dei propri popoli, senza dimenticare che il mondo intero è la casa comune, dove tutti siamo fratelli. Mentre ci associamo alle iniziative della Chiesa diocesana, vogliamo ritrovarci in adorazione eucaristica per tutta la giornata prossimo del 2 marzo, dalla Santa Messa delle 7:30 a quella

delle 17:30. Secondo il desiderio del Papa, il frutto del digiuno, come gesto concreto di solidarietà, lo consegneremo alla Caritas diocesana per sostenere quanti sono afflitti da questa immane tragedia. Riprendendo l’espressione di Pio XII, ricordiamo anzitutto al nostro cuore che “nulla è perduto con la Pace, tutto può esserlo con la guerra”.