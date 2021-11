La palestra della Vivenza torna agli studenti, ad Avezzano apre il centro vaccinazioni in via Fucino

Avezzano. Nuovo centro vaccini in via Fucino operativo da oggi, alle 9, nell’ex scuola adibita ad accogliere le attività legate alle vaccinazioni dall’amministrazione Di Pangrazio.

In linea con le previsioni, dopo quattro giorni di stop per l’allestimento, le operazioni riprenderanno regolarmente, mentre la palestra della scuola “Vivenza” sarà restituita alle attività sportive degli studenti e delle società sportive.

Il nuovo polo di via Fucino sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 19.

Qui, dopo i sopralluoghi del vice sindaco Domenico Di Berardino e dell’assessore all’emergenza sanitaria Maria Teresa Colizza, insieme ai responsabili della Asl, sono state allestite quattro postazioni con due linee vaccinali per la somministrazione del vaccino anti Covid, mentre la quinta è dedicata esclusivamente al vaccino anti-influenzale: all’interno di ogni postazione ci saranno un amministrativo per la registrazione, un medico per l’anamnesi e un infermiere per la somministrazione della dose.

Gli spazi ampi nell’ex scuola, comunque, consentono di attivare anche altre linee vaccinali.

“L’amministrazione comunale”, afferma Di Berardino, “è sempre vicina alle esigenze dei cittadini: con lo spostamento del centro oltre a dare alla Asl la possibilità di proseguire il lavoro, restituiamo la palestra della Vivenza agli studenti e alle società sportive”.

Oltre all’ingresso principale su via Fucino, il centro vaccinazioni è dotato anche di un ampio parcheggio accessibile da via Mazzarino. Le vaccinazioni verranno effettuate su prenotazione al “contact center” della Asl, mentre la Regione ha riaperto le prenotazioni sulla piattaforma delle Poste. L’accesso è libero per chi vuole sottoporsi alla prima dose di vaccino.