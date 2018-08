La nuova scuola D’Annunzio di Celano avrà posti auto per genitori e docenti, stop alle polemiche sulla viabilità.

Celano. Arrivano i parcheggi per la scuola D’Annunzio di Celano. L’amministrazione comunale, dopo le polemiche degli anni passati, ha creato un’ampia area dove potranno sostare con l’auto in 40. Ciò è stato possibile grazie alla demolizione del muro davanti alla stessa struttura scolastica. Subito dopo l’inaugurazione, lo scorso anno scolastico, numerose erano state le polemiche da parte dei genitori che avevano difficoltà a lasciare l’auto in sosta all’entrata e all’uscita dalla scuola.

“È stato tolto un vecchio muro circostante il vecchio Campo Bonaldi e al suo posto sono stati creati parcheggi a servizio della scuola”, ha evidenziato il primo cittadino di Celano, Santilli, “in tutto sono 40 posti auto, compresi quelli per i disabili. Ci credevano in pochi, ma il muro ghettizzante non c’è più. Siamo quasi al termine anche della realizzazione della struttura per aule multimediali con biblioteca annessa.Per la sicurezza e l’istruzione dei nostri bambini e la serenità dei loro genitori, questo e tanto altro”. La scuola primaria D’Annunzio oggi ospita 400 alunni ed è disponibile per 14 ore al giorno grazie alle sue strutture polivalenti in grado di dare ospitalità ad altre realtà di Celano.