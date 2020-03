Tribunale a rischio chiusura, convocata audizione in Regione del commissario e del presidente ordine forense

Avezzano. Il futuro del tribunale di Avezzano arriva in Regione. Il palazzo di giustizia della città va riorganizzato e per questo le autorità competenti saranno chiamate domani all’Emiciclo per relazione sull’attuale situazione e per aprire un dibattito sul domani. Sono mesi decisivi per il futuro dei tribunali abruzzesi a rischio chiusura, in particolare Avezzano, Sulmona, Vasto e Lanciano. Attualmente è stato disposto che rimarranno aperti, grazie all’ennesima proroga, fino al 2022.

Negli ambienti politici e forensi, però, si teme che questo sia l’ultimo rinvio concesso dalla politica. Le trattative avviate saranno decisive. Giovedì è prevista in regione la seduta della prima Commissione “Bilancio” alle 12 che esaminerà il progetto di legge sulla “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero”.

Nella prima commissione regionale “Bilancio”, convocata per le 12 all’Emiciclo, i rappresentanti regionali saranno chiamati a discutere sul progetto di legge sulla “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero”.

Al centro del dibattito ci sarà il futuro dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto. Interverranno alla discussione il presidente del tribunale di Avezzano, il presidente dell’ordine degli avvocati, Franco Colucci, e il commissario prefettizio, Mauro Passerotti. Saranno presenti anche i rappresentanti degli altri presidi di legalità abruzzesi.