La Nova Salus punta sulla formula centro estivo socio-riabilitativo “Senior Residence”

Trasacco. L’attenzione verso le esigenze degli ospiti è la parola d’ordine alla “Nova Salus” di Trasacco. Per questo in vista del periodo estivo si è pensato di organizzare un sistema di accoglienza che coinvolge i pazienti anziani autosufficienti per garantire un’assistenza socio riabilitativa in regime privato, a costi estremamente contenuti in un ambiente accogliente, piacevole e di alto livello sotto il profilo dell’assistenza sanitaria e della sicurezza.

La struttura è infatti un centro di riabilitazione che garantisce assistenza medica e infermieristica H24. Il servizio che la “Nova Salus” ha messo a punto prevede ospitalità in camera a due letti e un ricco programma di attività che vanno dall’attività fisica e riabilitativa, alle attività sociali con spettacoli dal vivo e proiezioni, fino alla musicoterapia e alla terapia occupazionale con attività manuali, orto e botanica, cucina.

Le attività sono programmate e svolte anche grazie alla proficua collaborazione con il Comune di Trasacco, e con il sindaco Cesidio Lo Bene che si è messo immediatamente all’opera per garantire la massima disponibilità nel migliorare l’accoglienza di chi sceglie di trascorrere un periodo nel territorio di sua competenza.

Le visite agli ospiti, da parte di esterni saranno consentite solo previo rispetto di rigide disposizioni per la prevenzione dei contagi da Covid 19. A partire dal 10 maggio sarà possibile inviare richieste di ricovero per periodi di lunghezza variabile, con un minimo di una settimana, a partire dal primo giugno 2021.

Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una mail dal 10 maggio in poi all’indirizzo

[email protected] Il personale della struttura sarà a completa disposizione per fornire un dettagliato riscontro a qualsiasi richiesta entro 48 ore.

