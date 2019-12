“La notte di Avezzano”, nuovo documentario sul terremoto della Marsica a cura dell’architetto Raffaele Di Domenico

Avezzano. “La Notte di Avezzano”, questo il titolo del nuovo documentario realizzato dall’architetto Raffaello Di Domenico, dedicato al terremoto della Marsica del 1915. L’Autore, non essendo disponibile un archivio sul sisma del ’15, ha dedicato venti anni di lavoro per costruirne uno. E’ stato necessario inoltre un lungo studio, analitico e comparativo in campo di sismologia storica per analizzare i dati raccolti.

“I miei lavori differiscono da quelli dei colleghi Alessandro Barbero, Valerio Massimo Manfredi (storici) e Alberto Angela (antropologo). Io prima di essere un architetto ed un conoscitore dei Beni Culturali abruzzesi, ero un cantautore” dichiara Raffaello Di Domenico, “ho sempre visto le canzoni come la versione da tre minuti di un film di un’ora e mezza o di un romanzo da trecento pagine. Con questa logica nascono i miei audiovisivi. Pur rispettando fedelmente la verità storica e nonostante siano evidenti i miei studi in campo architettonico, urbanistico e nella Storia dell’Arte, i miei lavori si avvicinano ai film di avventura, sono infatti “documentari storici romanzati”: prendo il cuore dello spettatore e lo porto da qualche parte”, continua Di Domenico. “Pertanto anche il brano principale della colonna sonora è di mia composizione, arrangiata in tre differenti versioni dal Maestro Francesco Di Cicco e montata da me”, conclude Di Domenico.

Il cortometraggio, giunto nella versione definitiva, dura 77 minuti e sarà presto disponibile su DVD.