La neve butta giù il drive through per i tamponi, rispristinato dai carabinieri (foto)

Avezzano. Carabinieri a lavoro questa mattina per ripristinare il tendone che si trova nel drive through organizzato davanti alla chiesa dello Spirito Santo ad Avezzano.

La copiosa neve caduta da ieri sera ha fatto collassare il tendone. I militari dell’Arma che gestiscono la struttura in cui si stanno svolgendo i tamponi ai cittadini per accertare la positività al Coronavirus, hanno lavorato tutta la mattina per rimettere su e in sicurezza la tenda.

Il tendone è stato “sgonfiato”, ripulito dalla neve e rialzato dai carabinieri della compagnia di Avezzano. L’operazione è stata coordinata dal tenente Bruno Tarantini.

I Drive-through-Difesa messi a disposizione dal Ministero della Difesa, in collaborazione con il Ministero della Salute, durante l’emergenza Covid19 sono risultati di fondamentale importanza per il territorio e non si esclude saranno utilizzati in futuro anche per la somministrazione dei vaccini.